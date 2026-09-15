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delfi.lt logodelfi
15 Сентября 2026, 17:40
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Во время Вильнюсского марафона украдены 44 ящика пива

Вильнюсский марафон для одного участника завершился неожиданным происшествием.

Во время Вильнюсского марафона украдены 44 ящика пива.
Во время Вильнюсского марафона украдены 44 ящика пива.

Когда он стал собирать вещи после мероприятия, выяснилось, что из закрытой палатки пропало большое количество безалкогольного пива – 44 ящика, больше 340 литров.

Об этой ситуации рассказал Эугениюс Юсас, который участвовал в марафоне как представитель компании, торгующей безалкогольным пивом. Об исчезновении пива он писал и в Facebook. По словам Юсаса, команда после марафона стала складывать вещи. Первым рейсом вывезли часть вещей, потом вернулись за оставшимися. „Приезжаю через час за оставшимся багажом, а его нет“, – сказал Юсас, сообщает delfi.lt

По его словам, пропали 44 ящика с безалкогольным пивом. Ящики были в закрытой палатке, накрыты пленкой. Когда Юсус вернулся, пива почти не осталось и пленки не было. „Красиво распаковали, пленки нет, оставили немного в качестве подарка“, – писал мужчина. Он писал, что ситуация курьезная, но ему хотелось бы узнать, куда пропало пиво. Организаторы мероприятия за оставленные вещи ответственности не несут. Сам Юсус сейчас думает, что надо было позаботиться о дополнительной безопасности и не оставлять пиво без охраны.

Он шутит, что больше 300 л пива в один присест уничтожить не получится. „Может, узнаем, где его реализовали, что с ним сделали, ведь 44 ящика быстро не выпьешь, нужно время и коллектив“, – писал Юсас. Он призвал всех, кто что-либо узнает о местонахождении пива, связаться с ним. „От имени Thrive требуйте, чтобы угостили, ведь хорошая вещь абы где не валяется“, – писал Юсас. 

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Источник
delfi.lt logodelfi
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