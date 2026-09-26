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oxu
26 Сентября 2026, 11:30
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Во Вьетнаме молния ударила в мотоциклистку на ходу

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что инцидент произошел на перекрестке в дождливую погоду.

Во Вьетнаме молния ударила в мотоциклистку на ходу.
Во Вьетнаме молния ударила в мотоциклистку на ходу.

Мотоциклистка двигалась в транспортном потоке и поворачивала налево, она находилась правее других машин и мотоциклов. После вспышки молнии она проехала еще несколько метров и упала на асфальт, передает oxu.az

Пострадавшей оказалась женщина 47 лет.

Узнав об инциденте, соседи быстро пришли на помощь и доставили ее в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

Врачи сообщили, что пострадавшая получила травмы головы в результате падения, ожоги правой руки, спины и бедра. Ее состояние не критическое.

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Источник
oxu
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