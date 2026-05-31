Во Франции задержали 416 фанатов после победы ПСЖ в ЛЧ.

Больше всего человек - 283 - задержали в столице, передает агентство AFP слова министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса, передает dw.com

Хотя финал турнира в этом году проходил в венгерском Будапеште, во время матча и после него на улицах французских городов за порядком следили около 22 тысяч полицейских, восемь тысяч из них были развернуты в Париже. В столице также остановили движение трамваев и закрыли несколько станций метро. Более того, в нескольких районах прекратилось движение автобусов.

При этом только на Елисейских полях собралось около 20 тысяч фанатов. В результате столкновений с ними, по данным Нуньеса, были ранены семь полицейских, у одного из них серьезные травмы. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ. Среди болельщиков, по данным источника Le Figaro в полиции, пострадали две девушки - одну госпитализировали после падения в Сену, а вторую - с ножевым ранением. У участников беспорядков изъяли 24 файера и около 100 единиц пиротехники.

Болельщики перекрыли дорогу и запускали фейерверки

Часть болельщиков перекрыли парижскую кольцевую дорогу (Périphérique), временно парализовав движение по ней, отмечает AFP. По словам Нуньеса, которые приводит газета Le Parisien, трассу безуспешно пытались перекрыть четыре раза. При этом, как указывает Le Figaro, перекрытие дороги привело к аварии, в результате которой водитель скутера и его пассажир получили тяжелые травмы.

Всего в Париже повреждены шесть автомобилей и два заведения - пекарня и ресторан у стадиона "Парк де Пренс", на котором ПСЖ проводит домашние матчи. Кроме того, AFP сообщило о разрушении автобусной остановки у Елисейского дворца. Болельщики также поджигали велосипеды. Ущерб причинен инфраструктуре и в десятке других французских городов, в числе которых Ренн, Страсбург, Клермон-Ферран и Гренобль, где, по данным СМИ, разграбили несколько магазинов.

Принятые заранее меры не помогли предотвратить беспорядки и ущерб

Беспорядки в Париже и других городах Франции прошли и годом ранее, когда ПСЖ впервые в истории выиграл ЛЧ. С учетом этого власти и предприниматели начали заранее готовиться к последствиям матча. К примеру, витрины заведений были огорожены за несколько часов до матча.

Нуньес: Парад на Марсовом поле состоится 31 мая

По словам главы МВД, несмотря на ночные беспорядки, официальные торжества по случаю победы ПСЖ в финале ЛЧ над лондонским "Арсеналом" состоятся 31 мая. Ожидается, что на параде, в котором будут участвовать игроки клуба, соберется около 100 тысяч человек. После этого футболистов примет в Елисейском дворце президент страны Эмманюэль Макрон.