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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Сентября 2026, 21:18
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Во Франции во время новой волны жары зафиксировали ещё более 800 избыточных смертей

Во Франции во время очередного периода аномальной жары зафиксировали не менее 817 избыточных смертей.

Во Франции во время новой волны жары зафиксировали ещё более 800 избыточных смертей.
Во Франции во время новой волны жары зафиксировали ещё более 800 избыточных смертей.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщило Национальное агентство здравоохранения, передает eurointegration.com.ua

Речь идет о периоде с 27 июля по 20 августа, когда Францию охватили чрезвычайно высокие температуры.

Таким образом, общее количество зарегистрированных на сегодня избыточных смертей с июня и начала серии жарких периодов приближается к почти 8 тысячам.

Отмечается, что большую часть избыточных смертей составили люди в возрасте 75 лет и старше.

Национальное агентство здравоохранения уже зафиксировало 5764 случая избыточной смертности за период с 17 июня по 2 июля и 1243 – за период с 3 по 20 июля.

По официальным данным ЕС, август стал одним из самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, что подчеркивает усугубление последствий глобального потепления.

Как сообщалось, Испания в 2026 году пережила самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений; на материковой части страны и Балеарских островах зафиксировали 61 день жаркой погоды.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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