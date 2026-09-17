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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Сентября 2026, 13:40
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Во Франции рыбаки блокируют порты и нефтебазу в знак протеста против цен на топливо

В четверг, 17 сентября, около сотни рыбаков вновь перекрыли доступ к нефтебазе во французском Фронтиньяне.

Во Франции рыбаки блокируют порты и нефтебазу в знак протеста против цен на топливо.
Во Франции рыбаки блокируют порты и нефтебазу в знак протеста против цен на топливо.

Об этом сообщает FranceInfo, передает "Европейская правда".

Французские рыбаки протестуют, чтобы привлечь внимание к росту цен на топливо накануне запланированной на конец утра встречи с министром рыболовства.

"С 03:00 150–200 рыбаков перекрывают въезды и выезды нефтеперерабатывающего завода в Фронтиньяне, а около тридцати судов блокируют порт в Сете. Были сожжены поддоны, на месте находятся полицейские", – сообщила агентству AFP полиция департамента Эро.

В департаменте Приморские Альпы несколько небольших судов блокировали вход в порт Ниццы со стороны моря.

Чтобы сдержать социальное недовольство незадолго до президентских выборов, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню в среду попросил продлить до 31 декабря целевую помощь на топливо. Для рыбаков, многие из которых в Средиземном море блокировали нефтяные склады, размер помощи будет увеличен с 25 до 35 евроцентов за литр.

Таким образом помощь вернётся к максимальному уровню, разрешённому Европейской комиссией, чтобы суда могли и в дальнейшем выходить в море, после снижения этим летом с учётом падения цен, пояснили в аппарате премьер-министра.

Рыбаки с понедельника проводят акции протеста против роста цен на топливо и ухудшения условий труда. Они уже проводили митинги в городах на юге Франции, таких как Сет, Порт-Вандр и Ницца.

Напомним, 16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд не исключает возвращения движения, подобного "желтым жилетам", из-за высоких цен на топливо.

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