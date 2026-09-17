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eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Сентября 2026, 21:36
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Во Франкфурте скончался третий человек, заразившийся малярией

В районе аэропорта немецкого Франкфурта скончался третий человек, заразившийся малярией.

Во Франкфурте скончался третий человек, заразившийся малярией.
Во Франкфурте скончался третий человек, заразившийся малярией.

Об этом 17 сентября сообщили местные власти, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

Немецкие чиновники связывают случаи заболевания с чрезвычайно редкой вспышкой тропической болезни, вероятно связанной с авиаперевозками.

Городские власти Франкфурта сообщили, что один из двух инфицированных жителей района Шванхайм, расположенного к северу от аэропорта, скончался во время лечения в городской больнице.

"Оба человека заразились паразитом Plasmodium falciparum, вызывающим малярию, хотя они не путешествовали в регионы, эндемичные по малярии, и не работали в аэропорту", – говорится в заявлении.

Паразит малярии передается от человека к человеку через некоторых видов комаров, но люди не могут заражать друг друга напрямую.

Аэропорт Франкфурта сообщил, что комары, пойманные в ловушки в июле и августе, были отправлены в лабораторию в Антверпене (Бельгия), но результаты еще не готовы.

Представитель аэропорта отметил, что местные органы здравоохранения в принципе имеют полномочия обязать авиакомпании дезинфицировать самолеты.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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