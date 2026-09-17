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17 Сентября 2026, 15:58
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Во Франкфурте-на-Майне произошел взрыв на центральной торговой улице

Утром 17 сентября во Франкфурте-на-Майне произошли два взрыва. Один из них — на центральной торговой улице Цайль, другой — на Бергерштрассе.

Во Франкфурте-на-Майне произошел взрыв на центральной торговой улице.
Во Франкфурте-на-Майне произошел взрыв на центральной торговой улице.

Об этом сообщают несколько немецких СМИ, в том числе Zeit и Bild.

По словам сотрудника полиции, взрывы случились одновременно: один — возле торгового киоска, второй — у магазина. При ЧП обошлось без пострадавших. Подозреваемый задержан.

Bild пишет, что в начале недели в районе Франкфурта-на-Майне произошли сразу три взрыва за сутки, в том числе в районе жилого дома, киоска и кафе. Подозреваемым оказался 15-летний голландец. Его заключили под стражу. Полиция не исключает, что речь идет об организованной преступности.

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