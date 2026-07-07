Власти намерены аннулировать скрытые разрешительные документы.

Министерство экономического развития и цифровизации продолжает политику ослабления избыточного регулирования в частном секторе за счет оптимизации системы разрешительных документов.

Ведомство разработало большой проект, в который включило поправки в 29 постановлений правительства. Документ вынесен на публичные консультации, передает logos-pres.md

Он предусматривает отмену так называемых скрытых разрешительных документов, которые применяются в дополнение к предусмотренным Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения, и возлагаются на бизнес помимо официальной Номенклатуры разрешительных документов, приписанных в приложении № 1 к этому закону.

Так, предлагается признать утратившими силу Положение об импорте, хранении, реализации и использовании средств фитосанитарного назначения и удобрений; постановление правительства об утверждении перечня фармацевтического сырья, материалов, изделий, первичной и вторичной упаковки, используемых при изготовлении и производстве лекарственных средств, а также в целом упростить условия деятельности аптек и др.

Отменено будет и Положение о порядке применения перечня работ, при выполнении которых могут устанавливаться компенсационные надбавки за неблагоприятные условия труда.

Предлагается запретить эксплуатацию транспортных средств с регистрационными номерами на желтом фоне, аннулировать журнал регистрации инструкций по безопасности и охране здоровья труда, перечень документов на получение субсидии по направлению «Стимулирование развития агротуризма и (или) винного туризма» и др.