theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 14:03
1 127
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны

Госсовет КНР опубликовал новые правила выезда и въезда в страну, которые расширяют полномочия властей по ограничению поездок.

Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны.
Власти Китая ужесточают для граждан правила выезда из страны.

Изменения направлены на управление трансграничной деятельностью в целом, но прежде всего ужесточают контроль за оттоком «талантов, технологий, информации и данных соцсетей», который теперь входит в сферу обеспечения национальной безопасности. Об этом в среду пишет тайваньское издание Taipei Times.

Новые правила, которые вступят в силу 15 сентября, состоят из 19 частей. По ним, выезжающие должны предоставить «правдивые и законные» основания. Таможенники получают право задавать вопросы о заявленных целях поездок и проверять электронные данные на мобильных телефонах. Власти, в том числе региональные, смогут запрещать гражданам покидать страну на срок до трех лет, если установят, что они занимались за границей какой-либо вредной для национальной безопасности или интересов деятельностью.

Нарушителей правил экспорта или торговли технологиями по новым правилам привлекут к ответственности за угрозу промышленной или технологической безопасности КНР. Они могут столкнуться с запретами, в том числе на выезд сотрудников, от профильных ведомств, включая Минторг. Также правила ужесточают контроль над посредниками, организующими выезды за границу, связанные с обучением и иммиграцией.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте