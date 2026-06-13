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13 Июня 2026, 11:45
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Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протестов женщин

В афганском Герате вспыхнули протесты из-за новых ограничений для женщин.

Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протестов женщин.
Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протестов женщин.

Местные жители сообщали о применении оружия при подавлении волнений, власти это отрицают. В город стянули военную технику, жители прекратили протесты.

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат, где несколько дней бушевали протесты из-за новых ограничений для женщин. Об этом сообщает AFP, передает France24.

Местные жители рассказали агентству, что с четверга в городе началось развертывание сил безопасности, которые, в том числе, проверяют телефоны людей.

Как передает журналист AFP, в пятницу он увидел военные машины, дислоцированные по всему городу и патрулирующие район, а также вооруженных полицейских и дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых присутствовали агенты разведки. По словам местного жителя, люди отказались от планов проводить демонстрации.

«На каждой улице есть подозрительный частный автомобиль с [людьми] в повседневной одежде, которые сидят в своих машинах и наблюдают за людьми», — уточнил один из местных жителей.

Полиция Герата не ответила на запрос AFP с просьбой объяснить усиление мер безопасности.

Ранее региональное министерство по пропаганде добродетели и предотвращению порока в Герате опубликовало новый список правил для женщин. Он, в частности, включает запрет на использование косметики и обязательство носить носки и маски для лица. В случае несоблюдения этих правил женщинам грозит задержание и тюремное заключение.

После этого в соцсетях распространились призывы к протестам против новых запретов. Как сообщили AFP два свидетеля, во вторник в Герате боевым огнем разогнали митинг, организованный десятками мужчин. Полиция отрицала применение оружия и обвинила протестующих в попытке «нарушить общественный порядок».

По словам экспертов ООН, в ходе акции протеста погибли как минимум два человека, более 20 получили ранения. Миссия ООН по содействию Афганистану зафиксировала в субботу и воскресенье арест по меньшей мере 30 женщин, нарушивших новые правила.

После прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года «Талибан» начал вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины. В стране также действует запрет для женщин на посещение ряда общественных мест, включая парки и спортивные залы, а обучение девочек прекращается с 12 лет.

Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протестов женщин

Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протестов женщин

Источник
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