Вирус Западного Нила распространяется по Европе: в Италии зафиксировали более 650 случаев.

В Италии зарегистрировали более 650 случаев вируса Западного Нила — около половины европейских. Потепление продлевает сезон передачи.

В Италии в 2026 году зарегистрировали более 650 случаев заражения вирусом Западного Нила — это примерно половина всех зафиксированных случаев в Европе. Специалисты связывают расширение территории распространения инфекции и более продолжительный сезон её передачи с повышением температуры, сообщает Associated Press, пишет unn.ua

По данным итальянских органов здравоохранения, вирус всё чаще выявляют в районах страны, где ранее заражение почти не регистрировали. В Италии вирус Западного Нила считают эндемичным с 2020 года.

Около 80% инфицированных не имеют никаких симптомов. У большинства остальных заболевание протекает в лёгкой форме с симптомами, похожими на грипп, однако у небольшой части пациентов возможны тяжёлые неврологические осложнения. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Сезон заражений может длиться до ноября

Исследователь Национального института здравоохранения Италии Антонино Белла объяснил, что более высокие температуры создают более благоприятные условия для размножения комаров, которые переносят вирус.

"Более высокие температуры, связанные с изменением климата, помогают комарам размножаться и продлевают сезон передачи, увеличивая вероятность того, что инфицированные комары распространят вирус среди людей", — заявил Белла.

По его словам, из-за более тёплой погоды сезон передачи вируса в отдельные годы может длиться вплоть до ноября.

Распространение инфекции фиксируют и севернее. В Нидерландах в этом году зарегистрировали более 20 случаев заражения вирусом Западного Нила — впервые с 2020 года, также сообщалось о нескольких смертельных случаях.

В европейском офисе Всемирной организации здравоохранения отмечают, что изменение климата не является единственной причиной распространения вируса, однако потепление продлевает сезон активности комаров и создаёт более благоприятные условия для выживания самого вируса.