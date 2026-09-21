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rbc.ua logorbc
21 Сентября 2026, 23:55
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Вэнс об окончании войны в Украине: Это лишь вопрос времени

Война в Украине - самый сложный конфликт в мире, однако ее урегулирование остается лишь вопросом времени.

Вэнс об окончании войны в Украине: Это лишь вопрос времени.
Вэнс об окончании войны в Украине: Это лишь вопрос времени.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передае rbc.ua

По его словам, американская сторона рассчитывает на положительные сдвиги по итогам будущих переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я считаю, что он (Дональд Трамп. - Прим. ред.) встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо на следующий день. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный хороший прогресс", - отметил Вэнс.

Вице-президент США признал, что российско-украинская война является самым трудным для разрешения международным конфликтом. Несмотря на это, Белый дом настроен продолжать активные усилия по прекращению боевых действий.

Вэнс подчеркнул, что предпочитает работу в команде президента, который энергично пытается решить эту проблему, и выразил убеждение в итоговом успехе.

"Думаю ли я, что в конце концов это будет решено? Да, это лишь вопрос времени", - подытожил американский политик.

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Источник
rbc.ua logorbc
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