Вэнс: На заключение сделки между США и Ираном потребуются дни или месяцы.

«Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть от соглашения нас отделяют месяцы. Еще предстоит проделать некоторую работу. Этим мы и занимаемся», — сказал Вэнс телеканалу CBS News.

29 мая Джей Ди Вэнс говорил, что США и Иран близки к заключению сделки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в начале апреля заявлял, что дает Ирану 48 часов для подписания соглашения.