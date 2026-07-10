Вена удвоила туристический налог: отельеры и турфирмы против.

После рекордного наплыва туристов власти Вены решили вдвое повысить туристический налог. Однако представители гостиничного бизнеса опасаются, что это может «убить дойную корову» австрийского туризма.

Чистота, безопасность и комфорт — именно эти три фактора за последние 20 лет помогли Вене стать одним из самых комфортных городов мира для жизни, уступив только Копенгагену и опередив Мельбурн. Одновременно город пережил настоящий туристический бум, пишет digi24.ro

С 2005 по 2025 год количество ночевок туристов выросло с 8,8 млн до 20,1 млн. Теперь власти намерены извлечь из этого дополнительную выгоду.

С начала июля туристический налог увеличили с 3,2% до 5%, а с июля 2027 года его планируют поднять до 8%.

Отельеры: «Не стоит убивать дойную корову»

После повышения налог в Вене станет вторым по величине в Европе после Амстердама (12,5%), заявил представитель Ассоциации отельеров Австрии (OHV) Мартин Штаниц.

По его словам, гостиничный сектор и без того испытывает серьезное давление из-за высоких налогов и роста расходов на электроэнергию, зарплаты и продукты.

«Город десятилетиями жил не по средствам, а теперь закрывает бюджетные дыры за счет туризма», — заявил Штаниц, обвинив власти в использовании туристической отрасли как инструмента пополнения бюджета.

Он также отметил, что политики недооценивают вклад туризма в экономику страны.

«Убивать дойную корову, которую хочешь доить, — не самая удачная идея», — сказал он, обращаясь к правящей коалиции социал-демократов и либералов.

Турфирмы также против

С критикой новых мер выступили и туристические агентства. Они напомнили, что в Австрии уже действует сбор в размере 12 евро на авиабилеты.

По мнению главы Ассоциации туристических агентств Грегора Каданки, постоянное увеличение налогов и сборов снижает привлекательность страны для туристов и бизнеса.

В качестве примера он привел авиакомпанию Ryanair, которая предпочитает расширять свой парк самолетов в словацкой Братиславе, расположенной всего в нескольких десятках километров от Вены.

По словам Каданки, конкурирующие направления постепенно выигрывают, тогда как Вена, становясь все более дорогим городом по сравнению с другими столицами Центральной Европы, теряет свою привлекательность.

Мэрия: Туристический налог — это инвестиция в будущее

Однако власти Вены не намерены отказываться от своего решения. По мнению муниципалитета, повышение налога отражает принцип «разделения ответственности» между городом и туристической отраслью, которая пользуется высококачественной, надежной и эффективной городской инфраструктурой.

«Туристический сектор использует первоклассную инфраструктуру города больше, чем когда-либо, и одновременно получает выгоду от ее содержания и развития. Поэтому вполне логично, что он тоже должен вносить свой вклад», — заявила представитель Венского туристического офиса Изабелла Раутер.

Благодаря богатому выбору концертов классической музыки и музеев Вена стала одним из мировых центров культурного туризма, при этом избежав негативных последствий массового туризма.

Кроме того, город остается важным центром проведения международных конференций и дипломатических мероприятий, поскольку, по словам Раутер, «он хорошо функционирует».

Она считает, что туристический налог — это «инвестиция в будущее города как туристического направления».

По ее словам, доходы от этого сбора помогают поддерживать высокий уровень качества жизни жителей, что, в свою очередь, делает город более привлекательным и для туристов.

В мэрии рассчитывают, что эти меры позволят бывшей столице Австро-Венгерской империи сохранить конкурентоспособность по сравнению с крупнейшими городами Северной Европы и Швейцарии.