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theins.ru logotheins
24 Сентября 2026, 09:07
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Великобритания сохранит санкции против Усманова и Фридмана после их исключения из списка ЕС

Великобритания не будет снимать санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана вслед за Евросоюзом.

Великобритания сохранит санкции против Усманова и Фридмана.
Великобритания сохранит санкции против Усманова и Фридмана.

Великобритания не будет снимать санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана вслед за Евросоюзом. Об этом премьер-министр страны Энди Бёрнем сказал Владимиру Зеленскому во время закрытой встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. По данным агентства, Бёрнем также заявил Зеленскому, что не согласен с решением ЕС исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка, сообщает theins.ru

Совет ЕС 22 сентября исключил Усманова и Фридмана из санкционного списка, одновременно продлив ограничения против примерно трех тысяч других физических и юридических лиц сразу на три года — до 22 сентября 2029 года. Ранее санкции приходилось продлевать каждые шесть месяцев.

Снятия санкций с Усманова добивались Франция и Словакия. Как сообщало Reuters, Париж ссылался на соображения национальной безопасности. Источники агентства связывали позицию Франции с переговорами с Азербайджаном об освобождении французских граждан. Исключения Фридмана добивался Люксембург, против которого бизнесмен подал арбитражный иск примерно на $16 млрд. Словакия также выступала против сохранения ограничений в отношении Фридмана, тогда как Латвия до последнего возражала против исключения обоих бизнесменов.

В Великобритании Усманов находится под санкциями с марта 2022 года. Власти страны заморозили его активы и запретили ему въезд, обосновав ограничения его связями с Владимиром Путиным и бизнесом в стратегически значимых для российского государства отраслях. Фридман также попал под британские санкции в марте 2022 года из-за его связей с «Альфа-Групп», Альфа-Банком и другими компаниями финансового сектора. Оба бизнесмена остаются в британском санкционном списке.

После введения британских ограничений Фридман жаловался на блокировку банковских карт и необходимость получать разрешение властей на повседневные расходы. Усманов, в свою очередь, пытался оспорить введенные против него ограничения в европейских судах, однако в 2024 году Общий суд ЕС отклонил его иск.

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Источник
theins.ru logotheins
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