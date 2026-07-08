8 Июля 2026, 20:37
10 467
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты
"Собчак буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие", - сказал Илья Варламов в беседе с российским журналистом Ренатом Давлетгильдеевым.
Прогуливаясь по парку Валя Морилор (Комсомольское озеро), два журналиста посплетничали о звездах российского шоу-бизнеса.
Видео появилось на Youtube-канале Ильи Варламова.
"Начали с Екатерины Мизулиной, осудили молчащего Ивана Урганта, узнали интересную теорию о запрете квадроберов Алиной Кабаевой", - подписал видео Варламов.