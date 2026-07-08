theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
8 Июля 2026, 20:37
10 467
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты

"Собчак буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие", - сказал Илья Варламов в беседе с российским журналистом Ренатом Давлетгильдеевым.

Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты.
Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты.

Прогуливаясь по парку Валя Морилор (Комсомольское озеро), два журналиста посплетничали о звездах российского шоу-бизнеса.

Видео появилось на Youtube-канале Ильи Варламова.

"Начали с Екатерины Мизулиной, осудили молчащего Ивана Урганта, узнали интересную теорию о запрете квадроберов Алиной Кабаевой", - подписал видео Варламов. 

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте