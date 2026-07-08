Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты

"Собчак буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие", - сказал Илья Варламов в беседе с российским журналистом Ренатом Давлетгильдеевым.

Варламов в Кишиневе обсудил грязные тайны кремлевской элиты.