В зоне риска вспышки Эболы находятся 10 стран Африки.

Вспышка может распространиться на Анголу, Бурунди, Замбию, Республику Конго, Руанду, Танзанию, Центрально-Африканскую Республику, Эфиопию и Южный Судан. Все они имеют либо общие границы с ДРК и Угандой, либо интенсивное сообщение, передает sabc.co.za

АЦКПЗ планирует направить в эти страны 54 млн долларов из чрезвычайного бюджета по противодействию вспышке Эболы в Африке. Общий размер бюджета составляет 319 млн, он рассчитан на полгода. Пока организации удалось собрать только 10% от суммы.

15 мая власти ДРК и Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола. Через два дня ВОЗ в связи с этим объявила чрезвычайную ситуацию. По последним данным, в ДР Конго зафиксировали более 900 предполагаемых случаев заражения, в Уганде — семь подтверждённых.