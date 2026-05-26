26 Мая 2026, 21:35
В зоне риска вспышки Эболы находятся 10 стран Африки
В зоне риска вспышки лихорадки Эбола, произошедшей в ДР Конго и Уганде, находятся ещё 10 стран Африки. Об этом сообщила радиостанция SABC со ссылкой на Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Вспышка может распространиться на Анголу, Бурунди, Замбию, Республику Конго, Руанду, Танзанию, Центрально-Африканскую Республику, Эфиопию и Южный Судан. Все они имеют либо общие границы с ДРК и Угандой, либо интенсивное сообщение, передает sabc.co.za
АЦКПЗ планирует направить в эти страны 54 млн долларов из чрезвычайного бюджета по противодействию вспышке Эболы в Африке. Общий размер бюджета составляет 319 млн, он рассчитан на полгода. Пока организации удалось собрать только 10% от суммы.
15 мая власти ДРК и Уганды объявили о вспышке лихорадки Эбола. Через два дня ВОЗ в связи с этим объявила чрезвычайную ситуацию. По последним данным, в ДР Конго зафиксировали более 900 предполагаемых случаев заражения, в Уганде — семь подтверждённых.