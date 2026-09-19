В Великобритании в течение года почти ежедневно фиксировали дроны возле объектов Минобороны.

Неизвестные дроны почти ежедневно появляются возле объектов Минобороны Великобритании, что делает страну уязвимой перед растущими угрозами со стороны России и Ирана.

Об этом стало известно The Independent, передает eurointegration.com.ua

Согласно данным, полученным на основании законов о свободе информации, за год, прошедший до августа 2026 года, на объектах Министерства обороны или вблизи них было зафиксировано около 340 инцидентов, связанных с дронами. В 2025 году в целом было зарегистрировано 250 инцидентов – вдвое больше, чем 126, зафиксированных годом ранее.

Эксперты предупреждают, что этот тревожный рост свидетельствует об ужасающем отсутствии мер безопасности со стороны правительства и его неготовности противостоять враждебным угрозам в период интенсивной эскалации со стороны Владимира Путина, а также агрессии со стороны Ирана.

Министерство обороны не предоставило подробностей о том, кого оно подозревает в этих угрозах, но эксперты утверждают, что очевидными виновниками являются враждебные субъекты, действующие в интересах Москвы или Тегерана. Эти впечатляющие цифры, полученные на основании законов о свободе информации, появились на фоне предупреждения Польши о том, что Путин планирует атаку дронов на страну-члена НАТО.

Бывший министр обороны от консерваторов и бывший капитан армии Тобиас Эллвуд заявил, что резкий рост числа выявленных инцидентов с дронами в Великобритании свидетельствует о том, что британские вооруженные силы рассматриваются "как цель", и добавил, что правительство "не обращает внимания" на такие угрозы.

Он добавил: "Здесь, в Великобритании, мы ничего не делаем для защиты нашей критически важной национальной инфраструктуры, а также военных баз, а ведь это такой простой способ нанести ущерб.

"Пока это лишь неуправляемые дроны, и они пассивны, но не нужно многого, чтобы придать им кинетическую составляющую и сделать их смертоносными. Все это указывает на то, что мы совсем несерьезно относимся к росту уровня угрозы, с которой борются наши европейские коллеги", – сказал Эллвуд.