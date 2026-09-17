В Украине депутаты не поддержали лишение Потапа звания «Заслуженный артист».

Верховная Рада Украины не поддержала направление президенту Украины депутатского запроса о лишении почетного звания "Заслуженный артист Украины" Алексея Потапенко (сценический псевдоним Потап).

За направление запроса, авторами которого являются, в частности, народные депутаты Украины Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, проголосовали лишь 198 нардепов при необходимых 226 голосах, пишет unian.net

Ранее народный депутат Бобровская написала в Facebook, что государство должно реагировать на действия, направленные на неуважение к украинскому языку и культуре, особенно если речь идет о публичных лицах, имеющих государственные награды или знаки отличия.

Она напомнила, что 27 июня 2020 года Указом президента Украины № 254/2020 Алексею Потапенко было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины" (за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства).

"В то же время после начала полномасштабной российской агрессии Потапенко выехал за пределы Украины на постоянное место жительства и, по моему убеждению, своими публичными заявлениями, деятельностью и сотрудничеством с российскими артистами способствует распространению российских нарративов об Украине и дискредитирует Украину за рубежом", – подчеркнула Бобровская.