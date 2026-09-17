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unian.net logounian
17 Сентября 2026, 19:16
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В Украине депутаты не поддержали лишение Потапа звания «Заслуженный артист»

Верховная Рада Украины не поддержала направление президенту Украины депутатского запроса о лишении почетного звания "Заслуженный артист Украины" Алексея Потапенко (сценический псевдоним Потап).

В Украине депутаты не поддержали лишение Потапа звания «Заслуженный артист».
В Украине депутаты не поддержали лишение Потапа звания «Заслуженный артист».

За направление запроса, авторами которого являются, в частности, народные депутаты Украины Соломия Бобровская и Ярослав Юрчишин, проголосовали лишь 198 нардепов при необходимых 226 голосах, пишет unian.net

Ранее народный депутат Бобровская написала в Facebook, что государство должно реагировать на действия, направленные на неуважение к украинскому языку и культуре, особенно если речь идет о публичных лицах, имеющих государственные награды или знаки отличия.

Она напомнила, что 27 июня 2020 года Указом президента Украины № 254/2020 Алексею Потапенко было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины" (за значительный личный вклад в культурно-образовательное развитие Украинского государства).

"В то же время после начала полномасштабной российской агрессии Потапенко выехал за пределы Украины на постоянное место жительства и, по моему убеждению, своими публичными заявлениями, деятельностью и сотрудничеством с российскими артистами способствует распространению российских нарративов об Украине и дискредитирует Украину за рубежом", – подчеркнула Бобровская.

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Источник
unian.net logounian
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