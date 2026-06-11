В Таллинне появилось первое модульное укрытие на случай воздушной угрозы.

В четверг на улице Юхкентали в Таллинне начали монтировать первое в Эстонии модульное укрытие из бетонных блоков вроде тех, которые установлены в прифронтовых городах Украины как быстрое убежище для прохожих на случай обстрела, передает eurointegration.com.ua

Это первый подобный объект во всей Эстонии, установленный в рамках пилотного проекта.

Модульное укрытие стало подарком городу от строительной компании Citysec Industry. Блоки создали из упрочненного бетона, по примеру украинских укрытий. Благодаря модульному типу конструкции укрытие можно будет без труда перевезти в другое место или расширить для большего количества людей.

Вопрос укрытий в Эстонии актуализировался после серии случаев, когда "заблудившиеся" под воздействием российских средств РЭБ украинские ударные беспилотники залетали в воздушное пространство стран Балтии, приводя к воздушным тревогам. Уже дважды истребители НАТО сбили такие аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.