19 Мая 2026, 18:40
4 992
В супермаркетах в Нидерландах нашли десятки кило кокаина в бананах

В двух супермаркетах нидерландской сети Lidl в городах Ден Бош и Синт-Уденроде обнаружены партии наркотиков в коробках с бананами. В магазине в Ден Боше найдены десятки килограммов кокаина.

В супермаркетах в Нидерландах нашли десятки кило кокаина в бананах.
В супермаркетах в Нидерландах нашли десятки кило кокаина в бананах.

Оба инцидента произошли 19 мая, передает kliknieuwsdenbosch.nl

Полиция сообщила о находке в Синт-Уденроде около 15:05 через официальный аккаунт в X. Наркотики были изъяты и впоследствии уничтожены. Спустя менее часа, около 16:00, десятки килограммов кокаина в нескольких банановых коробках обнаружили в магазине Lidl на улице Oude Vlijmenseweg в Ден Боше.

Филиал в Ден Боше был немедленно закрыт, а территория вокруг него оцеплена. У супермаркета появились тяжеловооруженные полицейские в бронежилетах, которые охраняли партию наркотиков. Покупатели не могли забрать свои автомобили и велосипеды с парковки и велостоянки, которые также были закрыты.

Позже к супермаркету прибыл небольшой грузовик для вывоза коробок с наркотиками. Машину сопровождали две группы тяжеловооруженных полицейских на служебных автомобилях. Магазин в Ден Боше возобновил работу только после 18:00.

Какие именно наркотики были найдены в Синт-Уденроде, не уточняется. Полиция выясняет, связаны ли обнаруженные партии между собой, а также устанавливает их происхождение. Магазин Lidl в Синт-Уденроде открыт, однако на полках отсутствуют бананы по причине «проблем с поставками».

Это не первый случай обнаружения наркотиков во фруктах в Нидерландах. В прошлом году в супермаркетах Albert Heijn в городах Бест, Эйндховен и Бавель было найдено несколько килограммов кокаина в партии бананов. По данным прокуратуры, речь шла о наркотиках из одной и той же партии.

Источник
