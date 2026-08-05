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5 Августа 2026, 19:36
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В столице Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег

В столице Новой Зеландии Веллингтоне впервые за 15 лет выпал снег. 4 августа снегопад был на Северном, и Южном островах, в том числе в городах Крайстчерч и Данидин.

В столице Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег.
В столице Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег.

Три метеостанции на Южном острове зафиксировали температуру в –9°, передает theguardian.com

Из-за снега и обледенения в Новой Зеландии перекрыли несколько дорог. Во многих школах отменили занятия. Полиция сообщила о многочисленных случаях, когда автомобили съезжали на обочину из-за льда и снега, и призвала жителей воздержаться от поездок.

В соцсетях появились фото и видео людей, катающихся на лыжах и сноубордах по улицам. В частности, было опубликовано видео того, как лыжник проехал по Болдуин-стрит в Данидине — она входит в Книгу рекордов Гиннесса как улица с самым большим уклоном в мире.

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