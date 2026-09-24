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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 13:24
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В столице Канады решили переименовать названную в честь Трампа улицу

Городской совет Оттавы единогласно одобрил предложение о начале процесса переименования Трамп-авеню в районе Центрального парка канадской столицы.

В столице Канады решили переименовать названную в честь Трампа улицу.
В столице Канады решили переименовать названную в честь Трампа улицу.

В этом районе с момента его застройки названия улиц отсылают к Нью-Йорку, а действующий президент США ранее был в Нью-Йорке известным застройщиком, пишет ctvnews.ca

Процесс общественных консультаций с жителями Трамп-авеню возглавит член горсовета Райли Брокингтон. Жители смогут выбрать новое название — как связанное с нью-йоркской тематикой, так и нейтральное. Итоговый вариант вынесут на утверждение городского совета в 2027 году.

Это не первая попытка переименовать улицу. Во время первого президентского срока Дональда Трампа жители Трамп-авеню уже голосовали по этому вопросу. Тогда голоса разделились поровну: 21 домохозяйство выступило за, 21 — против, а еще 20 воздержались, из-за чего название улицы решили сохранить.

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