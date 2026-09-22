В США телеканалы транслировали выступление Трампа без звука из-за бойкота журналистов.

Это журналистский протест против запрета CNN, MS NOW и Politico работать на территории Белого дома, который ранее ввел Дональд Трамп

ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News отказались от телевизионного освещения мероприятий с участием Трампа, в том числе его участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет tvrain.tv

Сообщается также, что CNN, MS NOW и Politico подали в суд на администрацию Трампа из-за запрета на работу в Белом доме.

Напомним, что после бойкота журналистов Белый дом в ночь на 22 сентября запустил трансляцию Trump TV, в рамках которой круглосуточно будут показывать выступления президента США Дональда Трампа и мероприятий его администрации.