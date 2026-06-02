В США нашли останки одной из 11 загадочно пропавших учёных.

В американском штате Нью-Мексико нашли тело Мелиссы Касиас — одной из 11 загадочно пропавших учёных. Обстоятельства и причины смерти женщины пока не установлены, пишет cbsnews.com

Мелисса Касиас числилась пропавшей без вести с 26 июня 2025 года. Она не вышла на работу и не вернулась домой после визита к дочери. Учёная оставила в доступном месте кошелёк, документы и мобильный телефон. В последний раз её видели идущей в одиночестве по шоссе с рюкзаком за спиной.

Мелисса Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая занимается ядерными исследованиями. В этой же организации работал другой учёный, 78-летний Энтони Чавес, который также пропал.

С 2022 года в США пропали или погибли как минимум 11 высокопоставленных специалистов. Большинство из них изучали космос, ядерную физику или неопознанные летающие объекты, а также имели доступ к секретным материалам. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что ФБР начнёт расследование серии исчезновений и смертей деятелей науки при странных обстоятельствах.