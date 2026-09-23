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23 Сентября 2026, 23:59
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В США готовят запрет на экспорт дизельного топлива

Белый дом готовит план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней.

В США готовят запрет на экспорт дизельного топлива.
В США готовят запрет на экспорт дизельного топлива.

Запрет, правовые процедуры введения которого пока находятся в стадии проработки, вызвал раскол как внутри администрации, так и с нефтяной отраслью, сообщает politico.com

Отмечается, что власти пытаются снизить цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых правящая Республиканская партия может потерять большинство в Палате представителей законодательного органа.

В настоящий момент в США зафиксирован рекордный рост цен на дизельное топливо — средняя цена за галлон (3,78 л) в среду составила $6,52, что на 91 цент выше, чем месяц назад, и на $2,83 — чем в 2025 году.

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