В США готовят запрет на экспорт дизельного топлива.

Белый дом готовит план по введению запрета на экспорт дизельного топлива на 90 дней.

Запрет, правовые процедуры введения которого пока находятся в стадии проработки, вызвал раскол как внутри администрации, так и с нефтяной отраслью, сообщает politico.com

Отмечается, что власти пытаются снизить цены на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых правящая Республиканская партия может потерять большинство в Палате представителей законодательного органа.

В настоящий момент в США зафиксирован рекордный рост цен на дизельное топливо — средняя цена за галлон (3,78 л) в среду составила $6,52, что на 91 цент выше, чем месяц назад, и на $2,83 — чем в 2025 году.