theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
29 Мая 2026, 09:08
1 424
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа

Федеральный закон не позволяет печатать деньги с изображением живого человека, но союзники Трампа в Конгрессе внесли законопроект, который бы обходил запрет.

В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа.
В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа.

Авторы инициативы заявляют, что новая банкнота будет символизировать 250-летие страны, которое будет отмечаться в этом году. В Министерстве финансов США заявляют, что в случае принятия закона Бюро гравировки и печати «предпримет упреждающие шаги» для выпуска памятной банкноты номиналом $250. На брифинге в Белом доме 28 мая министр финансов Скотт Бессент также заявил, что «все в руках» Конгресса. Он отметил, что не видит «ничего предосудительного» в размещении изображения человека, занимавшего пост президента во время празднования юбилея страны, пишет bbc.com

BBC уточняет, что решение о выпуске банкноты в $250 также может противоречить еще одному федеральному закону, который определяет выпускаемые номиналы наличных денег. Купюра в $100 с изображением Бенджамина Франклина, сейчас является самой крупной банкнотой в обращении. Ранее США выпускали банкноты, включая $500, $1000 и $10 тыс., но их печать была прекращена в 1969 году. Они остаются законным платежным средством, но выведены из обращения и в остальном хранятся в коллекциях.

Отмечается также, что, как правило, разработка новых денежных купюр занимает годы и включает в себя участие многих ведомств, в том числе Федеральной резервной системы и Секретной службы США. Поэтому остается неизвестным, удастся ли в случае одобрения законопроекта выпустить новые купюры к юбилею.

В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте