В США готовят выпуск купюры в $250 с изображением Трампа.

Авторы инициативы заявляют, что новая банкнота будет символизировать 250-летие страны, которое будет отмечаться в этом году. В Министерстве финансов США заявляют, что в случае принятия закона Бюро гравировки и печати «предпримет упреждающие шаги» для выпуска памятной банкноты номиналом $250. На брифинге в Белом доме 28 мая министр финансов Скотт Бессент также заявил, что «все в руках» Конгресса. Он отметил, что не видит «ничего предосудительного» в размещении изображения человека, занимавшего пост президента во время празднования юбилея страны, пишет bbc.com

BBC уточняет, что решение о выпуске банкноты в $250 также может противоречить еще одному федеральному закону, который определяет выпускаемые номиналы наличных денег. Купюра в $100 с изображением Бенджамина Франклина, сейчас является самой крупной банкнотой в обращении. Ранее США выпускали банкноты, включая $500, $1000 и $10 тыс., но их печать была прекращена в 1969 году. Они остаются законным платежным средством, но выведены из обращения и в остальном хранятся в коллекциях.

Отмечается также, что, как правило, разработка новых денежных купюр занимает годы и включает в себя участие многих ведомств, в том числе Федеральной резервной системы и Секретной службы США. Поэтому остается неизвестным, удастся ли в случае одобрения законопроекта выпустить новые купюры к юбилею.