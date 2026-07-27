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meduza.io logomeduza
27 Июля 2026, 21:32
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В соцсети выложили пиратскую копию «Одиссеи»: за два часа ее посмотрели 2 млн раз

В ночь на воскресенье, 26 июля, в соцсети икс опубликовали пост с полной версией фильма «Одиссея» в хорошем качестве. За два с половиной часа он набрал 2,1 миллиона просмотров.

В соцсети выложили пиратскую копию «Одиссеи»: за два часа ее посмотрели 2 млн раз.
В соцсети выложили пиратскую копию «Одиссеи»: за два часа ее посмотрели 2 млн раз.

После этого завирусившийся твит удалили, а аккаунт, опубликовавший его, заблокировали, пишет meduza.io

Позже в тот же день в соцсети вновь выложили фильм, но уже в низком качестве. Этот твит успел набрать около 50 тысяч просмотров, прежде чем его удалили по требованию правообладателя, добавляет The Hollywood Reporter.

По данным Variety, в икс все еще доступны несколько пиратских копий «Одиссеи». Однако все чаще стали появляться твиты, в которых обещают полную версию фильма, но на самом деле показывают ролик с Риком Эстли.

В Universal Pictures заявили, что знают об утечке «Одиссеи» в соцсети. «Мы серьезно относимся к нарушению авторских прав и будем использовать все доступные средства для защиты нашего контента и прав на интеллектуальную собственность», — прокомментировали представители кинокомпании.

«Одиссея» режиссера Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 16 июля. Фильм снят на основе одноименной поэмы Гомера. В нем рассказывается о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны.

Роль Одиссея в фильме исполнил Мэтт Деймон. Также в картине играют Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендая, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

«Одиссея» целиком снята на камеры IMAX с 70-миллиметровой пленкой — это первый такой случай в истории. В таком формате в премьерные дни фильм показывали лишь в 41 кинотеатре во всем мире.

Источник
meduza.io logomeduza
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