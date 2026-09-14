В Сирии вспыхнули протесты из-за повышения цен на бензин.

В нескольких провинциях Сирии начались протесты из-за решения властей повысить цены на нефтепродукты. Участники акций перекрыли несколько автомобильных дорог, включая международную трассу М-5.

Syria TV сообщает об акциях протеста в городах Алеппо, Идлиб, Хасаке, Ракка, Дейр-эз-Зор. Телеканал публикует кадры крупных пожаров — протестующие перекрывают дороги и жгут на них покрышки. В некоторых городах участники акций не дают проезжать автоцистернам.

В Сирии цены на топливо устанавливает специальный комитет при министерстве энергетики. 12 сентября комитет повысил цены на бензин, газ и дизель. Топливо подорожало на 25-40%.