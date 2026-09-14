14 Сентября 2026, 09:39
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В Сирии вспыхнули протесты из-за повышения цен на бензин.
В Сирии вспыхнули протесты из-за повышения цен на бензин
В нескольких провинциях Сирии начались протесты из-за решения властей повысить цены на нефтепродукты. Участники акций перекрыли несколько автомобильных дорог, включая международную трассу М-5.
Syria TV сообщает об акциях протеста в городах Алеппо, Идлиб, Хасаке, Ракка, Дейр-эз-Зор. Телеканал публикует кадры крупных пожаров — протестующие перекрывают дороги и жгут на них покрышки. В некоторых городах участники акций не дают проезжать автоцистернам.
В Сирии цены на топливо устанавливает специальный комитет при министерстве энергетики. 12 сентября комитет повысил цены на бензин, газ и дизель. Топливо подорожало на 25-40%.