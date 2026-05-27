theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
27 Мая 2026, 22:31
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Швеции приняли закон против браков между родственниками

Парламент Швеции единогласно принял закон, запрещающий браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестер.

В Швеции приняли закон против браков между родственниками.
В Швеции приняли закон против браков между родственниками.

Согласно новым правилам, под запрет также попадут браки между племянниками и тетями или дядями, а также между сводными и неполнородными братьями и сестрами. Ограничения коснутся и людей, ставших родственниками после усыновления, передает swedenherald.com

Закон вступит в силу с 1 июля 2026 года. После этой даты Швеция перестанет признавать браки между двоюродными родственниками, даже если они были официально заключены за пределами страны.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте