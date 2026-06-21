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dw.com logodw
21 Июня 2026, 11:00
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В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети

В столице Шотландии мужчина с топором напал на людей рядом с мечетью, ранив пятерых человек. Нападавший устроил серию атак и был задержан полицией. Следствие рассматривает версию преступления на почве ксенофобии.

В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети.
В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети.

Пятеро человек получили ранения в результате нападения мужчины возле мечети в Эдинбурге. Нападавшим оказался 36‑летний шотландец, вооруженный топором. Как сообщает BBC в субботу, 20 июня, его задержали, передает dw.com

Инцидент произошел вечером 19 июня в парке рядом с мечетью Брумхаус на западе города. После этого мужчина устроил погром на автозаправочной станции: повредил автомобиль, разбив его окна, а также выбил дверь в пиццерии.

Пострадавшие получили ранения легкой и средней тяжести. Среди них двое 22‑летних, а также люди в возрасте 24, 27 и 39 лет. Отмечается, что часть пострадавших - мусульмане.

По предварительным данным, следствие рассматривает версию преступления на почве ксенофобии. К расследованию подключены подразделения по борьбе с терроризмом, однако окончательные выводы о мотивах пока не сделаны.

Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что глубоко обеспокоен случившимся, подчеркнув, что в стране "нет места насилию, расизму и нетерпимости".

В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети

В Шотландии пять человек пострадали при нападении мужчины с топором у мечети

Источник
dw.com logodw
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