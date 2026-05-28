stirileprotv.ro
28 Мая 2026, 07:18
В румынском городе ввели виртуальную валюту: монеты начисляют за пешие и велопрогулки

В румынском муниципии Бистрица запустили систему виртуальных монет iLEU. Жители получают их за ходьбу пешком, езду на велосипеде и участие в экологических акциях.

Накопленные единицы можно обменять на билеты на культурные мероприятия, в бассейн или на горнолыжный подъёмник, пишет stirileprotv.ro

Муниципальный совет Бистрицы утвердил систему поощрений iLEU. Она внедряется в рамках проекта B-CONNECT, финансируемого Европейской комиссией по программе «Европейская городская инициатива — инновационные действия».

Как работает система поощрений

Система разработана для стимулирования экологически ответственного поведения. В пояснительной записке к решению отмечается, что речь идёт о снижении загрязнения окружающей среды за счёт уменьшения автомобильного трафика и повышении гражданской активности в жизни города.

Система будет доступна бесплатно и исключительно на территории муниципия Бистрица. Воспользоваться ей можно через мобильное приложение iReport Bistrița, для чего необходимо создать учётную запись. Участниками системы могут стать пользователи старше четырнадцати лет.

«iLEU — это виртуальная единица, эквивалентная одному румынскому лею. Она не имеет самостоятельной имущественной ценности и не подлежит обмену на наличные деньги. Пользователи получают единицы iLEU за ходьбу пешком, езду на велосипеде, предоставление данных мониторинга, а также участие в мероприятиях и конкурсах, проводимых в рамках проекта», — поясняется в документе.

Примэрия пустила в оборот iLEU

На текущий год в обращение будет выпущено сто тысяч цифровых единиц iLEU. Они будут храниться в виртуальном кошельке муниципия Бистрица, откуда впоследствии будут перечисляться пользователям системы в качестве цифрового вознаграждения.

Накопленные виртуальные монеты можно будет использовать для получения приглашений на спектакли и концерты Муниципального культурного центра имени Джордже Кошбука, приобретения билетов в городской бассейн, доступа на подъёмники горнолыжного склона Кокош, посещения Евангелической церкви, а также для парковки велосипедов.

В планах муниципалитета — дальнейшее развитие и расширение системы. Власти намерены привлекать внешних партнёров, которые смогут предложить новые возможности для использования накопленных единиц iLEU.

Источник
stirileprotv.ro
