theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 13:16
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии завели уголовное дело после взрыва дрона: Покушение на убийство и разрушение жилья

Прокуратура при Апелляционной палате Галаца возбудила уголовное дело по факту взрыва военного беспилотника в центре города.

В Румынии завели уголовное дело после взрыва дрона: Покушение на убийство и разрушение жилья.
В Румынии завели уголовное дело после взрыва дрона: Покушение на убийство и разрушение жилья.

Одной из статей, по которой ведется расследование, стало покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, пишет Digi24, передает rupor.md

«В ночь с 28 на 29 мая 2026 года Прокуратура при Апелляционной палате Галаца инициировала разбирательство по факту взрыва в центре города беспилотника российского происхождения с боевым зарядом. В рамках уголовного дела, открытого после взрыва, прокуроры проводят расследование по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 Воздушного кодекса (Закон № 21/2020), умышленном уничтожении имущества, а также в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах», — сообщается в пятницу в пресс-релизе Прокуратуры при Высшей кассационной палате и правосудии, который цитирует агентство Agerpres.

В ведомстве напомнили, что в результате взрыва дрона на крыше многоэтажного дома пострадали два человека.

«Из проведенных к настоящему моменту следственных действий на месте происшествия установлено, что военный беспилотник упал на жилой дом и взорвался примерно в 1:50. В результате полностью разрушена квартира на десятом этаже здания, а двое находившихся в ней людей получили травмы», — добавили в прокуратуре.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте