В Румынии завели уголовное дело после взрыва дрона: Покушение на убийство и разрушение жилья.

Одной из статей, по которой ведется расследование, стало покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах, пишет Digi24, передает rupor.md

«В ночь с 28 на 29 мая 2026 года Прокуратура при Апелляционной палате Галаца инициировала разбирательство по факту взрыва в центре города беспилотника российского происхождения с боевым зарядом. В рамках уголовного дела, открытого после взрыва, прокуроры проводят расследование по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 117 Воздушного кодекса (Закон № 21/2020), умышленном уничтожении имущества, а также в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах», — сообщается в пятницу в пресс-релизе Прокуратуры при Высшей кассационной палате и правосудии, который цитирует агентство Agerpres.

В ведомстве напомнили, что в результате взрыва дрона на крыше многоэтажного дома пострадали два человека.

«Из проведенных к настоящему моменту следственных действий на месте происшествия установлено, что военный беспилотник упал на жилой дом и взорвался примерно в 1:50. В результате полностью разрушена квартира на десятом этаже здания, а двое находившихся в ней людей получили травмы», — добавили в прокуратуре.