В Румынии утром произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в пятницу утром, 18 сентября, в жудеце Сучава, сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP).

Подземные толчки были зафиксированы в 04:09 на глубине 21,4 километра. Эпицентр находился в 34 км к югу от Сучавы, в 58 км к югу от Пятра-Нямца, в 65 км к югу от Ботошани и в 87 км к югу от Романа.

С начала сентября в Румынии зарегистрировали 12 землетрясений магнитудой от 2 до 4,1.

Самое сильное землетрясение в Румынии в этом году произошло 26 февраля в жудеце Вранча. Его магнитуда составила 4,5.