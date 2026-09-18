18 Сентября 2026, 08:11
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В Румынии утром произошло землетрясение магнитудой 3,1.
В Румынии утром произошло землетрясение магнитудой 3,1
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в пятницу утром, 18 сентября, в жудеце Сучава, сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP).
Подземные толчки были зафиксированы в 04:09 на глубине 21,4 километра. Эпицентр находился в 34 км к югу от Сучавы, в 58 км к югу от Пятра-Нямца, в 65 км к югу от Ботошани и в 87 км к югу от Романа.
С начала сентября в Румынии зарегистрировали 12 землетрясений магнитудой от 2 до 4,1.
Самое сильное землетрясение в Румынии в этом году произошло 26 февраля в жудеце Вранча. Его магнитуда составила 4,5.