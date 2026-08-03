3 Августа 2026, 08:09
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В Румынии у туристов в номере нашли 2,5 кг колбасы и сыра со шведского стола.
В Румынии у туристов в номере нашли 2,5 кг колбасы и сыра со шведского стола
Во время ежедневной уборки персонал обнаружил в комнатах почти 3 килограмма продуктов, которые хранились там.
Выяснилось, что после утреннего шведского стола отдыхающие наполнили тарелки колбасными изделиями, сырами, сосисками и выпечкой, а затем унесли еду в свои номера, сообщает libertatea.ro
Специалисты предупреждают, что подобное поведение может представлять опасность для здоровья. По их словам, продукты, вынесенные из зоны шведского стола, быстро теряют свежесть и могут стать причиной пищевых расстройств.
Этот случай вызвал множество шуток и обсуждений в социальных сетях.