theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Сентября 2026, 08:57
1 963
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,3

Землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера произошло в ночь на 25 сентября в Румынии.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,3.
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,3.

По данным Национального научно-исследовательского института физики Земли Румынии, подземные толчки зарегистрировали в 01:33 по местному времени в сейсмической зоне Вранча — Бузэу. Очаг землетрясения находился на глубине 142,8 км.

Эпицентр располагался в 55 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, в 58 км к востоку от Брашова, в 59 км к югу от Бузэу, в 66 км к югу от Фокшань, в 72 км к северу от Плоешть и в 99 км к северо-востоку от Тырговиште.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте