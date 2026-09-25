В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера произошло в ночь на 25 сентября в Румынии.

По данным Национального научно-исследовательского института физики Земли Румынии, подземные толчки зарегистрировали в 01:33 по местному времени в сейсмической зоне Вранча — Бузэу. Очаг землетрясения находился на глубине 142,8 км.

Эпицентр располагался в 55 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, в 58 км к востоку от Брашова, в 59 км к югу от Бузэу, в 66 км к югу от Фокшань, в 72 км к северу от Плоешть и в 99 км к северо-востоку от Тырговиште.