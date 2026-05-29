29 Мая 2026, 12:31
В Румынии потребовали выслать посла России: Нас атаковали впервые за 82 года
Румынский депутат Александр Мурару потребовал срочно созвать консультации НАТО по статье 4 и выслать российского посла после удара дрона по жилому дому в Галаце.
Он заявил, что это первый случай с 1944 года, когда территория Румынии подверглась удару военного аппарата из страны, ведущей агрессивную войну у границ Румынии, сообщает adevarul.ro
По словам Мурару, подобный инцидент нельзя считать «технической ошибкой», а Россия пытается проверить, насколько далеко может зайти без жёсткого ответа.
Политик подчеркнул, что жертвами таких атак могут стать обычные люди — семьи, дети и пожилые.
В ночь на пятницу дрон типа Geran-2 упал на жилой дом в Галаце, вызвав взрыв и пожар на 10-м этаже.
Два человека пострадали, а для жителей Галаца, Брэилы и Тулчи был объявлен RO-Alert.