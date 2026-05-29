В Румынии показали фото внутри дома в Галаце, куда попал дрон.

Кадры с места попадания дрона свидетельствуют, что взрыв проломил крышу над крайним 10-м этажом над входной зоной квартиры, пишет eurointegration.com.ua

На потолке коридора квартиры видна дыра длиной более 2 метров и шириной более метра с обломками арматуры, в коридоре видны следы пожара.

Значительные повреждения видны непосредственно на крыше многоэтажки, выбиты окна общего коридора у выхода на крышу.

Ранее сообщалось, что в квартире находились 52-летняя женщина с 14-летним ребенком, они госпитализированы с незначительными травмами. Попадание беспилотника, по данным следствия, произошло около 01:50. По данному факту открыто уголовное производство.