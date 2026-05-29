theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 17:08
10 148
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии показали фото внутри дома в Галаце, куда попал дрон

В Румынии появились фотографии изнутри квартиры на верхнем этаже многоэтажного дома в Галаце, куда ночью 29 мая попал дрон.

В Румынии показали фото внутри дома в Галаце, куда попал дрон.
В Румынии показали фото внутри дома в Галаце, куда попал дрон.

Кадры с места попадания дрона свидетельствуют, что взрыв проломил крышу над крайним 10-м этажом над входной зоной квартиры, пишет eurointegration.com.ua

На потолке коридора квартиры видна дыра длиной более 2 метров и шириной более метра с обломками арматуры, в коридоре видны следы пожара.

Значительные повреждения видны непосредственно на крыше многоэтажки, выбиты окна общего коридора у выхода на крышу.

Ранее сообщалось, что в квартире находились 52-летняя женщина с 14-летним ребенком, они госпитализированы с незначительными травмами. Попадание беспилотника, по данным следствия, произошло около 01:50. По данному факту открыто уголовное производство.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте