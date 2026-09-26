В Румынии обнаружили фрагмент дрона на побережье.

В субботу утром на пляже в городке Аджиджа был найден фрагмент дрона.

Как отмечается, об этой находке сообщили в соответствующие органы для проведения расследования. Эксперты установят его происхождение, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

В течение последних месяцев на румынском побережье на берег вынесло ряд фрагментов дронов.

В большинстве случаев они не представляли опасности, но в конце августа на пляж в городе Олимп попал такой фрагмент, содержавший взрывной заряд. Тогда пляж был эвакуирован, а фрагмент безопасно взорван на берегу моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы страны.