26 Сентября 2026, 16:37
239
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
В Румынии обнаружили фрагмент дрона на побережье.
В Румынии обнаружили фрагмент дрона на побережье
В субботу утром на пляже в городке Аджиджа был найден фрагмент дрона.
Как отмечается, об этой находке сообщили в соответствующие органы для проведения расследования. Эксперты установят его происхождение, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro
В течение последних месяцев на румынском побережье на берег вынесло ряд фрагментов дронов.
В большинстве случаев они не представляли опасности, но в конце августа на пляж в городе Олимп попал такой фрагмент, содержавший взрывной заряд. Тогда пляж был эвакуирован, а фрагмент безопасно взорван на берегу моря.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 сентября Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы страны.