В Румынии обезвредили обломки беспилотника, обнаруженные у побережья.

Утром в воскресенье, 20 сентября, боевые водолазы-саперы Военно-морских сил Румынии провели операцию по обезвреживанию обломков беспилотного летательного аппарата в районе Гриндул-Читук в уезде Констанца.

Об этом сообщило Министерство обороны страны в социальной сети X, пишет eurointegration.com.ua

Отмечается, что накануне, 19 сентября, береговая охрана обратилась в Министерство национальной обороны с просьбой проверить объект – вероятно, обломок беспилотного летательного аппарата – обнаруженный в уезде Констанца.

На следующий день, 20 сентября, группа по разминированию провела стандартные процедуры обезвреживания

В Минобороны подчеркнули, что район был обезопасен, и опасности для населения и морского судоходства нет.

12 сентября сообщалось, что в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре в Сучавском уезде Румынии был найден разбитый дрон.

А перед этим на пляже в Румынии также нашли обломки беспилотника.