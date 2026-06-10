В Румынии крупная сеть супермаркетов будет продавать только местные фрукты и овощи.

В настоящее время в магазинах компании продаются только выращенные в Румынии помидоры сортов «с носиком», розовые помидоры и «бычье сердце», а также черешня, баклажаны и сладкий перец сорта Bianca. Кроме того, с этой недели Carrefour прекращает импорт и молодого картофеля, сообщает libertatea.ro

В компании заявили, что цель состоит в том, чтобы при наличии достаточного объёма местного урожая покупатели могли приобретать исключительно румынскую продукцию.

Директор по закупкам свежей продукции Carrefour România Раду Герман отметил, что сотрудничество с местными производителями позволяет обеспечивать магазины отечественной продукцией вплоть до 100% в период активного сезона.

По данным компании, 96% её поставщиков являются румынскими производителями. Carrefour сотрудничает более чем с 2 000 местных фермеров и производителей, а также с 32 сельскохозяйственными кооперативами, из которых 14 работают с сетью на эксклюзивной основе.

Часть овощей и фруктов поступает от фермеров, расположенных не далее чем в 50 километрах от магазинов. Благодаря этому продукция попадает на прилавки уже через 6–24 часа после сбора урожая.

В компании подчеркнули, что такая политика направлена на поддержку местного сельского хозяйства и сокращение пути продукции от фермеров до покупателей.