В Румынии кладоискатель нашел золотые ожерелья возрастом 3000 лет.

По данным Музея истории и археологии Праховы, находка включает три массивных золотых украшения для шеи общим весом более 300 граммов, а также предметы из бронзы и железа.

Открытие уже называют одним из наиболее необычных для региона из-за сочетания материалов и спорной датировки.

Случайная находка с металлодетектором

Клад обнаружил поисковик с металлодетектором. Сигнал зафиксировался рядом с крупным камнем в удаленной местности, где нет дорог и следов поселений.

На глубине около 25 сантиметров он нашел небольшие железные элементы, а затем — группу ценностей. Позже находку официально передали в управление культуры Праховского жудеца в соответствии с румынским законодательством о культурном наследии.

Золото, бронза и железо в одном наборе

Внутри находки были три золотых спиралевидных ожерелья. Сначала их приняли за браслеты, но анализ показал, что это украшения для шеи, плотно свернутые перед захоронением.

Рядом находились бронзовый браслет, два небольших топора и несколько железных деталей, интерпретируемых как детали от колес. Такое сочетание материалов для одного клада встречается редко и усложняет его датировку.

Археолог Алина Фрынкулеса отметил, что находка может относиться сразу к нескольким эпохам — примерно от XVII–XIII веков до н. э. (средний и поздний бронзовый век) до XII–VIII веков до н. э. (ранний железный век). Это ставит вопрос, были ли предметы собраны позже из разных периодов или привычные хронологические рамки требуют пересмотра. Как был спрятан клад

По расположению предметов исследователи предполагают, что это было намеренное захоронение. Золотые ожерелья были компактно свернуты, а остальные предметы располагались вокруг них, словно формируя защищенный набор.

Рассматривается версия, что предметы могли находиться в органическом контейнере, который не сохранился.

Ритуал или сокрытие ценностей

Археологи обсуждают два основных сценария:

первый — ритуальное подношение, оставленное в значимом месте;

второй — сокрытие ценностей во время угрозы, например конфликта или перемещения группы людей.

Ландшафт вокруг находки сейчас изучается отдельно. Если поблизости удастся выявить следы поселения, это поможет связать клад с конкретной общиной. Если нет — вероятно, место имело символическое значение.

Следующий этап исследований — анализ состава золота и техники обработки. Это позволит понять, было ли сырье местного происхождения или поступало через торговые сети.

В первом случае находка укрепит представления о локальной металлургии. Во втором — укажет на более широкие связи между сообществами Карпатского региона в бронзовом и раннем железном веках.

Археологическая загадка

Сейчас клад остается непростым для интерпретации. С одной стороны — яркие золотые украшения, с другой — неясный контекст и предметы, которые могут относиться к разным эпохам. После завершения консервации находку, как ожидается, покажут в Праховском музее истории и археологии.