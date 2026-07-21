В Румынии будут судить врачей за имплантацию пациентам кардиостимуляторов умерших.

В Румынии завершено расследование громкого уголовного дела, в рамках которого двух врачей обвиняют в незаконной имплантации пациентам кардиостимуляторов, извлеченных у умерших людей.

По данным Генеральной прокуратуры Румынии, на скамье подсудимых оказался кардиолог Дан Теслояну из Клинической больницы скорой помощи Св. Спиридона в Яссах. Следствие утверждает, что с апреля 2018 года по май 2022 года он имплантировал 185 пациентам одноразовые медицинские устройства, которые были извлечены у умерших, повторно стерилизованы и использованы вопреки требованиям законодательства и инструкциям производителей, сообщает mediafax.ro

Вторым обвиняемым стал кардиолог Эдуард Белу из Военного госпиталя Regina Maria в Брашове. По версии следствия, он передал коллеге 24 кардиостимулятора, тем самым содействуя совершению преступлений.

Прокуратура предъявила Теслояну обвинения в злоупотреблении служебным положением (185 эпизодов) и получении взятки. Белу обвиняется в пособничестве злоупотреблению служебным положением по 24 эпизодам.

Следователи считают, что действия врачей подвергли пациентов серьезному риску для здоровья, поскольку повторное использование подобных одноразовых устройств запрещено. Кроме того, государству был причинен ущерб на сумму более двух миллионов леев.

Расследование этого дела началось еще в 2023 году и вызвало широкий общественный резонанс в Румынии. Теперь материалы переданы в суд, который должен установить виновность обвиняемых.