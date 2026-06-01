В Румынии болгарский турист покормил медведя и получил штраф в 20 тысяч леев.

Санкция была применена после изучения обстоятельств инцидента и появившихся в публичном пространстве видеозаписей. По данным правоохранителей, мужчина сам обратился на пост жандармерии у плотины Видрару и сообщил, что его укусил медведь, сообщает libertatea.ro

Штраф был выписан в соответствии с законом об охоте и охране охотничьего фонда, который запрещает кормление диких животных.

Инцидент произошёл 27 мая в районе плотины Видрару на Трансфэгэрашском шоссе. Турист получил травму руки после контакта с медведем, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

Судя по кадрам, мужчина остановился на обочине, открыл окно и начал кормить медведя, одновременно снимая его на телефон. Спустя несколько секунд животное подошло вплотную к машине, поднялось на задние лапы и набросилось на водителя.

На видео видно, как медведь просовывает лапы внутрь автомобиля, после чего запись становится хаотичной, а на фоне слышны крики людей.

Власти вновь призвали туристов не кормить диких животных, не приближаться к ним и не останавливаться в запрещённых местах вдоль горной трассы.

Власти Румынии напоминают, что кормить медведей запрещено законом. За это предусмотрены штрафы от 10 до 30 тысяч румынских леев. Специалисты предупреждают, что дикие животные могут стать агрессивными в любой момент, особенно если привыкают получать еду от людей.