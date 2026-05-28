В России вице-премьер назвал Путина «Пал Лаичем» на встрече в Кремле

«Пал Лаич, спасибо больше, я презентацию подготовил», — сказал Патрушев, здороваясь с Путиным, который спросил его о ходе посевных работ. Видео встречи опубликовал Кремль. В официальной расшифровке на сайте Кремля Патрушев называет президента «Владимиром Владимировичем», пишет themoscowtimes.com

Кремлевский корреспондет «Коммерсанта» Андрей Колесников предположил, что Патрушев «переволновался». Что именно он имел в виду, называя Путина «Пал Лаичем», не сможет объяснить ни пресс-служба Кремля, ни сам вице-премьер, пишет Колесников.

48-летний Патрушев стал вице-премьером в 2024 году — после того, как 6 лет руководил министерством сельского хозяйства. До этого он 8 лет возглавлял Россельхозбанк, а ранее занимал пост старшего вице-президента ВТБ. С 2016 по 2021 год Патрушев входил в совет директоров «Газпрома».