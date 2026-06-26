В России умер бывший министр обороны Сергей Иванов.

Он возглавлял Минобороны и администрацию президента — и даже считался возможным преемником Путина.

Иванову было 73 года, сообщает meduza.io

Сергей Иванов — один из наиболее влиятельных российских чиновников последних десятилетий. В разные годы он занимал должности вице-премьера и первого вице-премьера правительства, министра обороны, секретаря Совбеза РФ, руководителя администрации президента.

С 2016 года и до февраля 2026-го Иванов занимал должность спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. До последнего времени он также оставался членом Совета безопасности РФ.

В 2007 году Иванов считался одним из наиболее вероятных кандидатов на пост преемника Владимира Путина, но проиграл аппаратную борьбу Дмитрию Медведеву.