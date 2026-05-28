В России работники банков и инкассаторы будут сбивать украинские дроны

Сотрудники российских банков и их филиалы могут присоединиться к борьбе с украинскими беспилотниками в рамках амбициозного плана, одобренного Государственной Думой РФ, пишет euronews.com

Согласно законопроекту, принятому во вторник в третьем и окончательном чтении, банки будут нести расходы на установку систем радиоэлектронного подавления на своих объектах, а отдельные сотрудники получат полномочия сбивать приближающиеся беспилотники.

Сотрудники банков смогут глушить или перехватывать сигналы управления беспилотниками, а также повреждать или уничтожать беспилотные летательные, подводные и наземные аппараты, угрожающие их объектам, не дожидаясь реакции со стороны служб безопасности.

Аналогичными инструментами правового воздействия ранее обладали только военизированные структуры, например, сотрудники Росгвардии.

Учитывая, что банки есть почти в каждом городе, их включение в систему противовоздушной обороны может помочь расширить возможности России по защите от беспилотников.

Согласно авторам инициативы, цель закона — защита перемещаемых ценностей, драгметаллов и секретных документов, составляющих ядро финансовой устойчивости страны.

Законопроект, который, по сообщению государственного информационного агентства Интерфакс, был впервые представлен в августе прошлого года и впоследствии расширен, перед вступлением в силу должен быть одобрен верхней палатой Совета Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

Первоначальная редакция законопроекта касалась исключительно структур Банка России и "Росинкаса". Финальная версия документа включила в контур безопасности сотрудников Сбербанка, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, и ФГУП "Главный центр специальной связи".