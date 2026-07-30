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30 Июля 2026, 15:07
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В России Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

В России Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов.
В России Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов.

Это следует из обновленного списка, сообщает meduza.io

Имя Дурова указано в перечне со звездочкой — это означает возбужденное дело по «террористической» статье.

29 июля ФСБ объявила, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, так как администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России.

В отношении Дурова расследуется уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). В ФСБ добавили, что Дуров «объявляется в международный розыск». 

Сам Дуров обвинения никак не комментировал. Спустя несколько часов после пресс-релиза ФСБ он поставил на аватарку в свой канал фото в образе террориста, но вскоре убрал его. В официальном аккаунте мессенджера в соцсети икс опубликовали старую фотографию, где Дуров показывает средний палец.

Источник
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