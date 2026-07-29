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currenttime.tv logocurrenttime
29 Июля 2026, 20:11
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В России мужчину приговорили за фотографии с антивоенного митинга в Кишиневе

Суд в России приговорил сына политзаключенного Олега Белоусова к семи годам колонии за сообщения в антивоенном чате.

В России мужчину приговорили за фотографии с антивоенного митинга в Кишиневе.
В России мужчину приговорили за фотографии с антивоенного митинга в Кишиневе.

Окружной военный суд Петербурга приговорил 25-летнего Даниила Белоусова к семи годам колонии общего режима. Мужчине вменяли четыре эпизода оправдания терроризма, дело в суде рассматривалось всего три часа и в закрытом режиме, сообщает currenttime.tv

Прокуратура требовала для Белоусова девять лет лишения свободы. Молодой человек признал вину.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали сообщения Белоусова в открытом чате "Нет войне". В частности, там мужчина опубликовал фотографии с митинга в поддержку Украины, который у парламента в Кишиневе провели украинские беженцы.

В обвинительном заключении также говорилось, что Белоусов был администратором проекта "Медиа Партизаны", который в России в марте 2026 года признали "иностранным агентом".

Даниил Белоусов имеет инвалидность детства из-за резидуально-органического поражения центральной нервной системы. Ему требуется постоянный уход. 

Раньше о нем заботился отец Олег Белоусов, инвалид III группы, но в марте 2023 года он был приговорен к 5,5 года заключения по делу о "военных фейках". По версии следствия, в соцсетях он называл Владимира Путина военным преступником и "предателем номер один" и писал в закрытом чате во "ВКонтакте" о военных преступлениях России в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Источник
currenttime.tv logocurrenttime
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