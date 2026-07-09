В Риге со следующего года удвоят туристический сбор.

Депутаты городского совета латвийской столицы Риги приняли решение об увеличении туристического сбора с 2027 года.

В настоящее время в Риге действует один из самых низких туристических сборов в Европе – один евро за ночь. В Вильнюсе, Каунасе и Паланге он составляет 2 евро за ночь, а в других городах – ещё выше. Также в Кулдиге с этого года введён туристический сбор в размере 1,5 евро за ночь, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на lsm.lv

Предполагается, что с 1 января 2027 года размер туристического сбора будет увеличен до 2 евро за ночь с учетом НДС.

При этом общий размер сбора не сможет превышать 17,80 евро за весь непрерывный период проживания туриста в месте размещения.

Местные власти также провели встречи с отраслевыми организациями и предпринимателями, которые поддерживают повышение туристического сбора, видя в этом возможность привлечения ещё большего числа туристов за счёт дополнительного финансирования.