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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июля 2026, 07:09
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В Риге со следующего года удвоят туристический сбор

Депутаты городского совета латвийской столицы Риги приняли решение об увеличении туристического сбора с 2027 года.

В Риге со следующего года удвоят туристический сбор.
В Риге со следующего года удвоят туристический сбор.

В настоящее время в Риге действует один из самых низких туристических сборов в Европе – один евро за ночь. В Вильнюсе, Каунасе и Паланге он составляет 2 евро за ночь, а в других городах – ещё выше. Также в Кулдиге с этого года введён туристический сбор в размере 1,5 евро за ночь, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на lsm.lv

Предполагается, что с 1 января 2027 года размер туристического сбора будет увеличен до 2 евро за ночь с учетом НДС.

При этом общий размер сбора не сможет превышать 17,80 евро за весь непрерывный период проживания туриста в месте размещения.

Местные власти также провели встречи с отраслевыми организациями и предпринимателями, которые поддерживают повышение туристического сбора, видя в этом возможность привлечения ещё большего числа туристов за счёт дополнительного финансирования.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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